Советский фарфор: Как отличить ценный экземпляр СССР от обычной старой посуды

Советский фарфор сегодня переживает настоящий ренессанс. Коллекционеры, дизайнеры интерьеров, а иногда и крупные аукционные дома внимательно присматриваются к сервизам и статуэткам, которые ещё недавно пылились на бабушкиных полках. Но не каждая чашка с красным клеймом стоит внимания, и уж тем более не каждая вещь имеет ценность на рынке. Чтобы не перепутать подлинный шедевр с обычным «бытовым сервизом выходного дня», важно понимать несколько ключевых признаков.

1. Клеймо — ваш главный ориентир

Фото © «Шедеврум»

В советском фарфоре именно клеймо рассказывает о производителе, годах выпуска и иногда даже о серии. Наиболее ценные экземпляры чаще всего происходят с крупных художественных заводов: ЛФЗ — Ленинградский фарфоровый завод (им. Ломоносова);

Дулёвский фарфоровый завод;

Вербилки;

Городница;

Полонне;

«Особую ценность имеют изделия с ранними советскими клеймами 1920–1930-х годов, с агитационными марками и с редкими экспортными знаками. Если клеймо чёткое, ровное и соответствует эпохе — это плюс», — рассказывает антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor Регина Ван Влит. Если же оно размазано или вызывает сомнения, стоит проверить подлинность: рынок, к сожалению, насыщен поздними штампами, которые пытаются выдать за ранние.

2. Искусство росписи повышает цену: ручная или деколь?

Настоящая художественная роспись всегда ценится выше серийной деколи. Внимательно присмотритесь, как отличить одно от другого? Например, если у вас посуда с росписью из-под руки, то не все линии будут на ней одинаковыми и идеальными.

Ручной мазок оставляет лёгкие неровности, живую линию, а деколь — ровная, одинаковая, как «наклейка». Регина Ван Влит Антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor

Среди расписанных вручную или не очень у антикваров есть самые дорогие экземпляры. Вам крупно повезёт, если найдёте ранние агитационные тарелки 1920-х, авторскую роспись советских художников ЛФЗ или редкие юбилейные серии, созданные ограниченным тиражом.

3. Форма и сюжет: чем необычнее, тем дороже

Фото © «Шедеврум»

Обычные чайные пары 1960–1980-х ценятся меньше, чем вещи с оригинальной пластикой, скульптурные композиции, фарфоровые статуэтки художников ЛФЗ (Козловский, Баранова, Кустарёва и др.), сервизы ограниченных выпусков. Со слов эксперта, выигрывают предметы с выразительным сюжетом: балерины, спортсмены, космическая тема, персонажи русской сказки, военные сюжеты или редкие животных.

4. Состояние: микроскол снижает стоимость вдвое

Коллекционный фарфор требует идеального состояния. Поэтому, если заметите дефекты, это может привести к потери стоимости предмета. Первым делом проверьте предмет визуально, посмотрите, нет ли сколов, трещин, реставрации, нет ли потёртостей позолоты, сохранилась ли крышка, блюдце, все оригинальные части. «Иногда реставрация допустима, если речь идёт о редком экземпляре первых советских десятилетий — но стоимость всё же будет ниже», — подмечает эксперт.

5. Редкость и тираж — залог хорошей цены

Не вся «бабушкина коллекция» — редкость. Советский фарфор был массовым, но отдельные серии выпускались малыми партиями, иногда — по заказу, иногда — экспериментально. Регина Ван Влит Антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor

Повышенный интерес у антикваров вызывают агитационные серии ЛФЗ 1920-х, ранние формы дулёвского фарфора, фарфор времён ВОВ с характерными сюжетами, «экспортные» серии для Европы и США. Чем меньше предметов сохранилось, тем выше ценность.

6. Документы и история — бонус к цене

Если вы знаете происхождение предмета, это добавляет ценности. Особенно если он приобрёлся в советских художественных салонах, участвовал в выставках, имеет подписи художников. Для коллекционеров важен не только объект, но и его путь — история всегда усиливает интерес.

7. Эстетика времени

Фото © «Шедеврум»

Ценность формируют не только клейма и роспись, но и дух эпохи. Вещи, которые отражают стиль времени — конструктивизм, соцреализм, «космический модерн» 1960-х, всегда будут востребованы. Современные интерьеры вновь впускают советский фарфор: яркие скульптуры поднимают настроение, пары с золотой росписью создают атмосферу, а тонкие чашки превращаются в декоративные акценты.

Главное правило: не путать старое и ценное. Старой посуды много — ценной мало. И если научиться различать нюансы, можно найти настоящий шедевр за несколько евро на блошином рынке. Регина Ван Влит Антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor

«Иногда удача улыбается — в коробках с обычными сервизами попадаются редкие экземпляры ЛФЗ, дулёвские вещи первых выпусков или статуэтки, которые сегодня продаются на аукционах за тысячи евро», — продолжает эксперт.