22 ноября, 13:02

Орешкин рассказал о круговороте отправляемых Киеву денег Запада

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Значительная часть финансовой помощи, предоставляемой Украине западными странами, может возвращаться обратно на Запад в результате коррупционных действий. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях — через коррупционные схемы на Украине», — заявил Орешкин.

Орешкин выступил с этим заявлением на саммите G20 в Йоханнесбурге, где возглавляет российскую делегацию. Он подчеркнул, что подобная модель финансирования делает помощь Украине фактически замкнутым кругом, выгодным прежде всего западным странам.

Польский депутат призвал руководство Украины перестать воровать
Польский депутат призвал руководство Украины перестать воровать

Ранее Life.ru писал, что Владимира Зеленского начали подозревать в заморозке расследования дела о коррупции. Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

