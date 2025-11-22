Орешкин рассказал о круговороте отправляемых Киеву денег Запада
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Значительная часть финансовой помощи, предоставляемой Украине западными странами, может возвращаться обратно на Запад в результате коррупционных действий. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
«Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях — через коррупционные схемы на Украине», — заявил Орешкин.
Орешкин выступил с этим заявлением на саммите G20 в Йоханнесбурге, где возглавляет российскую делегацию. Он подчеркнул, что подобная модель финансирования делает помощь Украине фактически замкнутым кругом, выгодным прежде всего западным странам.
Ранее Life.ru писал, что Владимира Зеленского начали подозревать в заморозке расследования дела о коррупции. Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.
