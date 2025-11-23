«‎Фламинго» и «Шугармен»: Коррупционный скандал запятнал производителя «супероружия» Зеленского

Украинская компания Fire Point, занимающаяся производством ракет «Фламинго», оказалась вовлечена в масштабный коррупционный скандал в энергетической отрасли.

Fire Point фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о завышении цен при закупке дронов для государственной спецсвязи. При этом компания ранее отрицала какие-либо связи с бизнесменом Тимуром Миндичем, несмотря на то, что продвижением её ракет лично занимался его ближайший соратник Владимир Зеленский.

Из материалов НАБУ следует, что в коррупционной схеме был замешан Михаил Цукерман — брат Александра Цукермана, объявленного в розыск и фигурировавшего на плёнках Миндича под псевдонимом «Шугармен». Он работал «личным банкиром» совладельца Fire Point. Кроме того, как сообщил один из совладельцев компании, в организации работает Игорь Фурсенко, ранее уже замешанный в коррупционном скандале.

В частности на скандальных плёнках «Шугармен» говорит о передаче денег вице-премьер-министру Украины, которым на тот момент был Алексей Чернышов. На опубликованных фрагментах записей есть также доказательства попыток подозреваемых влиять на назначения министров в правительстве и послов Незалежной в ключевых странах.