Песков оценил шансы на переговоры с США по мирному плану на этой неделе

На этой неделе никаких российско-американских переговоров по предложенному Вашингтоном мирному планупо Украине не ожидается. Об этом Дмитрий Песков сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, контакты по теме пока не запланированы.