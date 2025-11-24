Песков оценил шансы на переговоры с США по мирному плану на этой неделе
Обложка © Life.ru
На этой неделе никаких российско-американских переговоров по предложенному Вашингтоном мирному планупо Украине не ожидается. Об этом Дмитрий Песков сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, контакты по теме пока не запланированы.
«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о вероятности переговоров.
Напомним, что мирный план президента США Дональда Трампа после переговоров в Женеве несколько видоизменился. Туда включены усиленные гарантии безопасности для Украины. Теперь США ждут комментариев от России. Но Трамп предупреждал, что Зеленский может продолжать воевать, «пока не лопнет его маленькое сердце», если отвергнет идеи Белого дома.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.