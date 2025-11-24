Ушаков ждёт скорого выхода США на связь с Россией для обсуждения мирного плана

Помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что США в ближайшее время могут инициировать очные переговоры с Россией по деталям мирного урегулирования. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

«Вы знаете, я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже очном порядке и начать обсуждение», — сказал дипломат.

По его словам, пока конкретных договорённостей о встрече не достигнуто. Он уточнил, что российская сторона действительно получила определённый сигнал, но официального предложения — кто именно и когда собирается приехать в Москву — пока не поступало.