Психолог раскрыла причины разрыва связей между поколениями россиян

Межпоколенческий разрыв в России проявляется в различиях восприятия ответственности и способности к диалогу, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Согласно исследованию, если 74% граждан старше 45 лет считают себя самостоятельными и готовы решать проблемы, то среди молодёжи 18–24 лет таких лишь 58%. Коммуникационный кризис между поколениями усугубляется различиями в языковом восприятии и подходе к жизни.

Психолог Мария Забурмах связывает эту тенденцию с радикальной трансформацией социальной среды, где цифровая социализация становится доминирующей. По её словам, современная молодёжь, воспитанная в условиях интенсивного информационного потока, формирует фрагментированное восприятие реальности с меньшей ориентацией на иерархии и долгосрочные обязательства. Эксперт подчёркивает, что разрыв усугубляется не только молодёжью, но и старшим поколением, часть которого перестаёт быть интересной молодым.

Статистика ВЦИОМ также показывает, что представители поколения Z в 1,6 раза чаще испытывают страх одиночества по сравнению с другими возрастными группами. Собеседница РИА «ФедералПресс» отмечает нивелирование семейных ценностей и растущую тревожность среди молодёжи, где люди всё реже считают необходимым поддерживать крепкие долгосрочные отношения, оказываясь в своеобразной «жизненной лаборатории» поиска новых форм взаимодействия.

«Кто-то совершенно искренне принимает идею, что жизнь может продолжаться и в 80, и в 90, а кто-то отворачивается от жизни и перестаёт быть интересен молодому поколению», — полагает психолог.