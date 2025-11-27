Собаки-долгожители: 6 пород, которые бьют все рекорды по продолжительности жизни
Оглавление
Собака — друг человека. Это было известно с древности. Её величество эволюция распорядилась так, что собаки даже мимику у людей переняли. Развили себе над глазами мышцы, чтобы делать весёлые мордочки, получая вкусняшки. Life.ru — о породах собак, что живут долго.
Породы собак, которые отличаются долгой и насыщенной жизнью. Более 20 лет или близко к этой точке. Обложка © Nano Banana
Собака, когда она появляется в семье, — это радость и счастье. Хвостатые в XXI веке уже не просто функциональное приспособление для конкретной задачи. Они вернулись к своему изначальному предназначению, которое было у них с каменного века, — быть частью семьи, племени, дружеского круга. Кстати, 30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Всех, от кошек и собак до игуан и птицеедов. Расскажем о породах собак, которые живут долго при должном уходе.
Карликовый шпиц — порода собак-компаньонов
Собаки такой породы — самые милые. Шпицы бывают разными. Померанский — самый маленький. Фото © Wikipedia / Станислав С.
Мы специально отметили, что это именно карликовый шпиц. Среди данной породы собак насчитывается несколько вариаций, например огромный вольфшпиц, миттельшпиц среднего размера. Они не только в Центральной Европе жили. Есть финский шпиц, например, это почти настоящая «лисичка». Мы уже отмечали, что маленькие породы собак — главные долгожители. Поэтому рассматриваем померанский и немецкий варианты породы. Отличить померанца от немца просто. Нужно посмотреть на мордочку. Если та более лисообразная, собака — немецкий шпиц кляйн. А если это «медвежонок», то перед вами померанец. Кляйншпиц по росту не превышает 30 сантиметров, померанский мини — от 18 до 24 сантиметров. Они живут до 18–20 лет, рекордсмен Снуки скончался в 27. Немцы — древняя порода, происходят от торфяной собаки каменного века.
Чихуахуа — порода собак-компаньонов
Одна из двух сохранившихся пород коренных южноамериканских собак. Чихуахуа — это маленький компаньон. Фото © Wikipedia / Caterinarufo
Чихуахуа — символ маленькой собачки. Они стали очень популярными в последнее время. Сначала среди звёзд, потом среди обычного населения. Когда речь заходит о декоративных породах или собаках-компаньонах, первыми вспоминаются «чишки». Они живут до 20 лет. Помогла генетика: гены у чихуахуа происходят от коренных американских собак течичи. Это были компаньоны обеспеченных ацтеков. А для охраны заводили голую собаку ксолоитцкуинтли. От ацтеков собак больше не осталось, все смешались с европейскими дворнягами. Вырастают «чишки» до 23 сантиметров в холке.
Такса — порода собак для охоты
Собака для охоты за норными животными — это такса. Породу специально вывели такой. Фото © Wikipedia / Svenska Mässan from Sweden
Охотничьи собаки таксы — это не просто забавные длинные «коротколапики». Напротив, выводили породу как хладнокровную машину для убийств. У таксы такая форма, чтобы она могла пролезть в нору к зайцу или кролику, например, и ликвидировать животное. Но сейчас порода собак такса славится умом, игривостью и упрямством. Живут они тоже больше 15 лет, рекордсмены — до 21 года. Обычная такса в холке будет достигать 25 сантиметров, карликовая — 20, кроличья — 15 сантиметров.
Джек-рассел-терьер — порода собак для охоты
Порода собак джек-рассел-терьер тоже была выведена для охоты. Джек — верный друг и очень умный. Фото © Wikipedia / Irinaborisova
Продолжительность жизни собаки породы джек-рассел 16+ годиков. Если хорошо постараться, она доживёт и до 18, и даже до 20, почему бы и нет? Сначала её вывели для охоты на лисиц в Англии. А пригодилась порода в Австралии, поскольку именно там она сохранилась во время мировых войн. Собак вывел священник Джек Рассел в XIX веке. Сегодня порода выполняет разные задачи: будет хорошим питомцем, но и на службе пригодится — нюх позволяет как проводить обыски, так и обнаруживать взрывные устройства, например мины.
Бордер-колли — порода пастушьих собак
Собаки породы бордер-колли были выведены для того, чтобы пасти овец. Потом их перепрофилировали под КРС. Фото © Wikipedia / Rocbac
Порода собак бордер-колли так называется, потому что была выведена на границе Шотландии и Англии. Терракотовая красота с голубыми глазами — один из фенотипов породы, очень популярный. Это самая умная собака в мире, уверены кинологи. Бордер-колли живёт до 20 лет, но при условии соответствующих организму физических нагрузок. Если такая собака пасёт овец и бегает по лугам — ей хорошо. В квартире — не очень.
Сиба-ину — порода собак для охоты
Японская автохтонная порода собак сиба-ину — она может разнести весь дом, зато живёт довольно долго. Фото © Life.ru
В Международной кинологический федерации есть особый раздел, называется «Шпицы и примитивные породы». Там появляются собаки, которые сохранили больше всего генов от тех ребят, что стали жить с нами вместе ещё в каменном веке. Сиба-ину принадлежит к этой группе пород. Это аборигенная собака, и нрав у неё соответствующий. Она одновременно и охотничья, и компаньонская. Как и шпицы, сибы живут более 16 лет. Вполне могут отпраздновать своё двадцатилетие.
Это далеко не полный список всех собак-долгожителей в мире. Там встречаются разные породы. Самая старая собака — это вообще Боби коренной португальской породы рафейру ду алентежу. Он ел только человеческую пищу и прожил до 31 года. При должном уходе любая собака сможет побить рекорд. Просто любите своих питомцев. Life.ru рассказывал, чем их нельзя кормить.
- Тест для собачников: Узнайте, какая порода собак вам подходит больше всего!
23 ноября, 08:00
- Айболит из Казани. Эта девушка лечит тюленей, летучих мышей и лемуров — и вы захотите узнать её историю
21 ноября, 13:34
- Life.ru показывает фото удивительно крутых морских животных, открытых учёными в 2025 году
18 ноября, 15:02