Собаки-долгожители: 6 пород, которые бьют все рекорды по продолжительности жизни

Собака, когда она появляется в семье, — это радость и счастье. Хвостатые в XXI веке уже не просто функциональное приспособление для конкретной задачи. Они вернулись к своему изначальному предназначению, которое было у них с каменного века, — быть частью семьи, племени, дружеского круга. Кстати, 30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Всех, от кошек и собак до игуан и птицеедов. Расскажем о породах собак, которые живут долго при должном уходе.

Карликовый шпиц — порода собак-компаньонов

Собаки такой породы — самые милые. Шпицы бывают разными. Померанский — самый маленький. Фото © Wikipedia / Станислав С.

Мы специально отметили, что это именно карликовый шпиц. Среди данной породы собак насчитывается несколько вариаций, например огромный вольфшпиц, миттельшпиц среднего размера. Они не только в Центральной Европе жили. Есть финский шпиц, например, это почти настоящая «лисичка». Мы уже отмечали, что маленькие породы собак — главные долгожители. Поэтому рассматриваем померанский и немецкий варианты породы. Отличить померанца от немца просто. Нужно посмотреть на мордочку. Если та более лисообразная, собака — немецкий шпиц кляйн. А если это «медвежонок», то перед вами померанец. Кляйншпиц по росту не превышает 30 сантиметров, померанский мини — от 18 до 24 сантиметров. Они живут до 18–20 лет, рекордсмен Снуки скончался в 27. Немцы — древняя порода, происходят от торфяной собаки каменного века.

Чихуахуа — порода собак-компаньонов

Одна из двух сохранившихся пород коренных южноамериканских собак. Чихуахуа — это маленький компаньон. Фото © Wikipedia / Caterinarufo

Чихуахуа — символ маленькой собачки. Они стали очень популярными в последнее время. Сначала среди звёзд, потом среди обычного населения. Когда речь заходит о декоративных породах или собаках-компаньонах, первыми вспоминаются «чишки». Они живут до 20 лет. Помогла генетика: гены у чихуахуа происходят от коренных американских собак течичи. Это были компаньоны обеспеченных ацтеков. А для охраны заводили голую собаку ксолоитцкуинтли. От ацтеков собак больше не осталось, все смешались с европейскими дворнягами. Вырастают «чишки» до 23 сантиметров в холке.

Такса — порода собак для охоты

Собака для охоты за норными животными — это такса. Породу специально вывели такой. Фото © Wikipedia / Svenska Mässan from Sweden

Охотничьи собаки таксы — это не просто забавные длинные «коротколапики». Напротив, выводили породу как хладнокровную машину для убийств. У таксы такая форма, чтобы она могла пролезть в нору к зайцу или кролику, например, и ликвидировать животное. Но сейчас порода собак такса славится умом, игривостью и упрямством. Живут они тоже больше 15 лет, рекордсмены — до 21 года. Обычная такса в холке будет достигать 25 сантиметров, карликовая — 20, кроличья — 15 сантиметров.

Джек-рассел-терьер — порода собак для охоты

Порода собак джек-рассел-терьер тоже была выведена для охоты. Джек — верный друг и очень умный. Фото © Wikipedia / Irinaborisova

Продолжительность жизни собаки породы джек-рассел 16+ годиков. Если хорошо постараться, она доживёт и до 18, и даже до 20, почему бы и нет? Сначала её вывели для охоты на лисиц в Англии. А пригодилась порода в Австралии, поскольку именно там она сохранилась во время мировых войн. Собак вывел священник Джек Рассел в XIX веке. Сегодня порода выполняет разные задачи: будет хорошим питомцем, но и на службе пригодится — нюх позволяет как проводить обыски, так и обнаруживать взрывные устройства, например мины.

Бордер-колли — порода пастушьих собак

Собаки породы бордер-колли были выведены для того, чтобы пасти овец. Потом их перепрофилировали под КРС. Фото © Wikipedia / Rocbac

Порода собак бордер-колли так называется, потому что была выведена на границе Шотландии и Англии. Терракотовая красота с голубыми глазами — один из фенотипов породы, очень популярный. Это самая умная собака в мире, уверены кинологи. Бордер-колли живёт до 20 лет, но при условии соответствующих организму физических нагрузок. Если такая собака пасёт овец и бегает по лугам — ей хорошо. В квартире — не очень.

Сиба-ину — порода собак для охоты

Японская автохтонная порода собак сиба-ину — она может разнести весь дом, зато живёт довольно долго. Фото © Life.ru

В Международной кинологический федерации есть особый раздел, называется «Шпицы и примитивные породы». Там появляются собаки, которые сохранили больше всего генов от тех ребят, что стали жить с нами вместе ещё в каменном веке. Сиба-ину принадлежит к этой группе пород. Это аборигенная собака, и нрав у неё соответствующий. Она одновременно и охотничья, и компаньонская. Как и шпицы, сибы живут более 16 лет. Вполне могут отпраздновать своё двадцатилетие.