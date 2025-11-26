Экс-мэр Гуменюк освобождён от наказания после получения Георгиевского креста
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк был освобождён от отбывания наказания по делу о взятках после того, как был награжден Георгиевским крестом IV степени. В январе 2023 года Гуменюк был приговорён к 16,5 года строгого режима за взятки на сумму более 38 миллионов рублей. Однако в мае его приговор был смягчён до 12 лет лишения свободы.
Согласно решению суда, освобождение от наказания произошло после получения Гуменюком государственной награды, что предусмотрено статьей 80.2 УК РФ. Также ранее было снято арест с его имущества, включая недвижимость и транспорт.
Напомним, Олега Гуменюка арестовали в октябре 2021 года. По версии следствия, с 2019 по 2021 год бывший чиновник нечестным путём заработал более 19,5 миллиона рублей. В марте 2022 года имущество экс-мэра арестовали по решению суда, а в ноябре его посредника по коррупционным махинациям приговорили к четырём годам лишения свободы. Сам Гуменюк получил свой срок 18 января 2023 года — 16,5 года и штраф в 150 миллионов рублей. Позже приговор был смягчён до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. А в октябре прошлого года суд прекратил производство по ещё одному уголовному делу в отношении Гуменюка из-за истечения срока давности. В январе 2023 года экс-мэр отправился на СВО.
