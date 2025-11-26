Экс-мэр Гуменюк освобождён от наказания после получения Георгиевского креста

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк был освобождён от отбывания наказания по делу о взятках после того, как был награжден Георгиевским крестом IV степени. В январе 2023 года Гуменюк был приговорён к 16,5 года строгого режима за взятки на сумму более 38 миллионов рублей. Однако в мае его приговор был смягчён до 12 лет лишения свободы.