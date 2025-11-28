Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 12:09

Большинство украинцев требуют отставки Ермака

Обложка © ТАСС / Петр Сивков

Около 70% населения Украины одобряют уход с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом свидетельсвуют результаты исследования украинской компании «Социополис».

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте компании, подавляющее большинство украинцев (70%) выступает за отставку Ермака. Лишь 22,4% опрошенных не разделяют эту позицию, а 7,6% затруднились с ответом.

Кроме того, большинство граждан Незалежной (70,4%) полагает, что Ермак может быть замешан в коррупции, связанной с министрами, главами госкомпаний, а также Тимуром Миндичем, соратником Зеленского и соучредителем «Квартала 95». Невиновность чиновника считают 15,2% респондентов, а 14,4% затруднились с ответом.
Напомним, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение, а следующим на очереди будет Владимир Зеленский.

