Парадоксально, но в процессе отстаивания своего суверенитета Украина утратила его. Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Свой тезис политик проиллюстрировал на конкретном примере. Он усомнился, что обыски в кабинете руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака инициированы украинскими правоохранительными органами. Папуашвили охарактеризовал эту ситуацию как классическое проявление внешнего управления, когда иностранное государство внедряет своих людей в институты власти и через них контролирует страну.

Грузинский спикер констатировал, что нынешняя Украина не обладает свободой воли даже в таких внутренних вопросах, как аресты и освобождения фигурантов уголовных дел. По его словам, Киев не может самостоятельно определять стратегию войны и мира, что является фундаментом любого суверенного государства.

Папуашвили назвал это глубокой трагедией, наблюдая за которой можно видеть, как под предлогом сохранения суверенитета он был полностью передан другим странам.