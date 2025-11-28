Спикер парламента Грузии констатировал полную потерю Украиной суверенитета
Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова
Парадоксально, но в процессе отстаивания своего суверенитета Украина утратила его. Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Свой тезис политик проиллюстрировал на конкретном примере. Он усомнился, что обыски в кабинете руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака инициированы украинскими правоохранительными органами. Папуашвили охарактеризовал эту ситуацию как классическое проявление внешнего управления, когда иностранное государство внедряет своих людей в институты власти и через них контролирует страну.
Грузинский спикер констатировал, что нынешняя Украина не обладает свободой воли даже в таких внутренних вопросах, как аресты и освобождения фигурантов уголовных дел. По его словам, Киев не может самостоятельно определять стратегию войны и мира, что является фундаментом любого суверенного государства.
Папуашвили назвал это глубокой трагедией, наблюдая за которой можно видеть, как под предлогом сохранения суверенитета он был полностью передан другим странам.
Напомним, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение, а следующим на очереди будет Владимир Зеленский.
