Зеленский анонсировал «важные переговоры» с США в ближайшее время

Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с американской стороной, которые состоятся в ближайшее время. При этом он не упомянул в числе участников Андрея Ермака, который ранее возглавлял переговорную группу. Напомним, что Ермак подал в отставку сегодня, после того как НАБУ провело обыски.