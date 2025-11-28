Россия и США
28 ноября, 15:54

Зеленский анонсировал «важные переговоры» с США в ближайшее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с американской стороной, которые состоятся в ближайшее время. При этом он не упомянул в числе участников Андрея Ермака, который ранее возглавлял переговорную группу. Напомним, что Ермак подал в отставку сегодня, после того как НАБУ провело обыски.

По словам Зеленского, на встречи с американцами отправятся начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, представители МИД и разведки. Глава киевского режима подчеркнул, что «важные переговоры» состоятся в ближайшее время.

Отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью

Напомним, сегодня детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.

