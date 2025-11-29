Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн призвал к аресту Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

«Главного неудачника Зеленского и его коррумпированное ближайшее окружение необходимо арестовать. Нужно провести реальное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены», — написал Флинн в соцсети Х.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что у Владимира Зеленского отсутствует легитимность для заключения мирного соглашения. По словам российского политика, коррумпированное киевское правительство потерпит крах.