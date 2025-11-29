Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 09:08

Сердце «на менопаузе»: Кардиолог назвал женщинам 6 предвестников катастрофы

Россиянок предупредили о проблемах с сердцем после менопаузы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Снижение выработки эстрогенов после менопаузы лишает сердечно-сосудистую систему естественной защиты, что приводит к повышению холестерина, жесткости сосудов и колебаниям давления, предупредил врач-кардиолог ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Константин Ивочкин. По его словам, эстрогены действуют как природный кардиопротектор, регулируя липидный баланс и уменьшая воспалительные процессы в сосудах.

«С приходом менопаузы постепенно прекращается работа яичников, и выработка половых гормонов — прежде всего эстрогенов — ослабевает. А это наша природная защита», — подчеркнул собеседник Здоровья Mail.

Пять ошибок, которые совершают люди после 50 и потом жалеют об этом всю жизнь и дольше
Пять ошибок, которые совершают люди после 50 и потом жалеют об этом всю жизнь и дольше

Среди тревожных симптомов он выделил одышку при минимальных нагрузках, боли в груди, спине или челюсти, а также внезапную слабость и учащённое сердцебиение. Для профилактики осложнений кардиолог рекомендовал регулярный контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, а также минимум 150 минут физической активности в неделю.

Отдельное внимание эксперт уделил возможности менопаузальной гормональной терапии, подчеркнув необходимость предварительного обследования у гинеколога. Комплексный подход, включающий сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и своевременную диагностику, позволяет минимизировать риски развития атеросклероза и ишемической болезни сердца в постменопаузальный период.

Врач-маммолог назвал привычки, которые повышают риск рака груди
Врач-маммолог назвал привычки, которые повышают риск рака груди

Ранее Life.ru выяснил, почему у женщин в менопаузе падает железо и как это исправить. Кроме того, гинеколог перечислила сопровождающие менопаузу симптомы. Кстати, учёные нашли необычный способ укротить приливы в менопаузу.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar