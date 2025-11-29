Сердце «на менопаузе»: Кардиолог назвал женщинам 6 предвестников катастрофы
Снижение выработки эстрогенов после менопаузы лишает сердечно-сосудистую систему естественной защиты, что приводит к повышению холестерина, жесткости сосудов и колебаниям давления, предупредил врач-кардиолог ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Константин Ивочкин. По его словам, эстрогены действуют как природный кардиопротектор, регулируя липидный баланс и уменьшая воспалительные процессы в сосудах.
«С приходом менопаузы постепенно прекращается работа яичников, и выработка половых гормонов — прежде всего эстрогенов — ослабевает. А это наша природная защита», — подчеркнул собеседник Здоровья Mail.
Среди тревожных симптомов он выделил одышку при минимальных нагрузках, боли в груди, спине или челюсти, а также внезапную слабость и учащённое сердцебиение. Для профилактики осложнений кардиолог рекомендовал регулярный контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, а также минимум 150 минут физической активности в неделю.
Отдельное внимание эксперт уделил возможности менопаузальной гормональной терапии, подчеркнув необходимость предварительного обследования у гинеколога. Комплексный подход, включающий сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и своевременную диагностику, позволяет минимизировать риски развития атеросклероза и ишемической болезни сердца в постменопаузальный период.
