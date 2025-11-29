Россиянкам объяснили, как не выгореть от материнства

Профилактика эмоционального выгорания в материнстве требует осознанной заботы о себе и формирования поддержки, рассказала психолог Карина Иванова. По её словам, регулярное выделение времени на личные увлечения и общение с друзьями помогает восстановить эмоциональные ресурсы, даже если эти паузы кратковременны.

Кроме того, создание предсказуемого распорядка дня с распределением обязанностей между членами семьи снижает чувство перегруженности. Эксперт также рекомендовала воспринимать ошибки как естественную часть родительского опыта.

«Материнство — это не идеальный путь, и порой всё идёт не по плану. Позвольте себе ошибаться и учиться на этих ошибках. Будьте добры к себе и помните, что каждая мама сталкивается с трудностями», — призвала собеседница РИАМО.

Особое значение она уделила важности наслаждения простыми моментами с ребёнком, которые наполняют повседневность смыслом и помогают преодолевать трудные периоды. Осознанное отношение к собственным потребностям и разрешение себе отдыхать позволяют сохранять баланс между заботой о наследнике и личным благополучием.