Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 13:45

Россиянкам объяснили, как не выгореть от материнства

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Профилактика эмоционального выгорания в материнстве требует осознанной заботы о себе и формирования поддержки, рассказала психолог Карина Иванова. По её словам, регулярное выделение времени на личные увлечения и общение с друзьями помогает восстановить эмоциональные ресурсы, даже если эти паузы кратковременны.

Кроме того, создание предсказуемого распорядка дня с распределением обязанностей между членами семьи снижает чувство перегруженности. Эксперт также рекомендовала воспринимать ошибки как естественную часть родительского опыта.

Юлианна Караулова: Каждая мать — это героиня
Юлианна Караулова: Каждая мать — это героиня

«Материнство — это не идеальный путь, и порой всё идёт не по плану. Позвольте себе ошибаться и учиться на этих ошибках. Будьте добры к себе и помните, что каждая мама сталкивается с трудностями», — призвала собеседница РИАМО.

Особое значение она уделила важности наслаждения простыми моментами с ребёнком, которые наполняют повседневность смыслом и помогают преодолевать трудные периоды. Осознанное отношение к собственным потребностям и разрешение себе отдыхать позволяют сохранять баланс между заботой о наследнике и личным благополучием.

Психолог рассказала о последствиях ЭКО для мамы и ребёнка
Психолог рассказала о последствиях ЭКО для мамы и ребёнка

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет. Позже доктор медицинских наук объяснила, в чём она права, призывая рожать так рано. В свою очередь психолог призвала государство привить зумерам желание рожать в 18 лет.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar