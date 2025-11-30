Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 21:27

Российские туристы застряли в Стамбуле из-за подрыва ВСУ нефтяных танкеров

Обложка © «Страна.ua»

Обложка © «Страна.ua»

Десятки российских туристов застряли в стамбульском аэропорту после отмены рейса PC386 авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего в Москву. Как сообщил подписчик SHOT, возвращавшийся из Египта транзитом через Турцию, вылет первоначально был запланирован на пятницу в 21:55, однако рейс сначала переносился, а затем был полностью отменён.

Представители авиакомпании объяснили отмену рейса чрезвычайной ситуацией, связанной с поджогом нефтяных танкеров у берегов Турции. После четырёхчасового ожидания в аэропорту туристам предложили альтернативные варианты вылета, включая рейс до Санкт-Петербурга.

В настоящее время туристы ожидают нового рейса до Москвы, однако точные сроки вылета пока не известны.

Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море
Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море

Напомним, в Чёрном море у берегов Турции вспыхнул танкер Kairos, который шёл в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, тоже двигавшемся в Чёрном море недалеко от турецкого побережья. При этом последний корабль бы атакован дважды и получил повреждения. По одной из версий, танкеры Virat и Kairos в Турции подверглись атаке украинских безэкипажных катеров. Позже эту версию подтвердили киевские СМИ, назвав случившееся операцией СБУ.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Турция
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar