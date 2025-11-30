Российские туристы застряли в Стамбуле из-за подрыва ВСУ нефтяных танкеров

Десятки российских туристов застряли в стамбульском аэропорту после отмены рейса PC386 авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего в Москву. Как сообщил подписчик SHOT, возвращавшийся из Египта транзитом через Турцию, вылет первоначально был запланирован на пятницу в 21:55, однако рейс сначала переносился, а затем был полностью отменён.

Представители авиакомпании объяснили отмену рейса чрезвычайной ситуацией, связанной с поджогом нефтяных танкеров у берегов Турции. После четырёхчасового ожидания в аэропорту туристам предложили альтернативные варианты вылета, включая рейс до Санкт-Петербурга.

В настоящее время туристы ожидают нового рейса до Москвы, однако точные сроки вылета пока не известны.