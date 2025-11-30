Сбежавшую в Германии блогершу-феминистку Маршенкулову* переобъявили в розыск

МВД повторно объявило в розыск блогера и феминистку Залину Маршенкулову*, признанную в России иноагентом и внесённую в список террористов и экстремистов. В обновлённой карточке ведомства указано, что она «переобъявлена» и разыскивается по статье УК о публичном оправдании терроризма.

Маршенкулову* заочно арестовали ещё весной 2024 года. Тогда следствие заинтересовал её пост в Telegram, где она резко высказывалась об убитом в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Тогда блогершу-феминистку объявили в международный розыск. О её местонахождении официально ничего не сообщается, но судя по соцсетям, она проживает в Германии.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.