Организаторы концерта Долиной в Уссурийске назвали фейком историю с возвратом билетов
Обложка © VK / Лариса Долина
В Уссурийске организаторы предстоящего концерта народной артистки Ларисы Долиной официально опровергли информацию о массовом возврате билетов. Об этом сообщили сами представители концертной площадки.
Сотрудница Дома офицеров, где запланировано выступление знаменитой певицы, категорично опровергла распространяющиеся в информационном пространстве сведения
«Всё это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги [за билеты]», — сказала собеседница ТАСС.
Напомним, что Ларису Долину начали повсеместно отменять, когда суд встал на её сторону, удовлетворив её иск по возврату элитной квартиры, которую она продала женщине под влиянием мошенников. Теперь певицу призывают вернуть деньги покупательнице, но сама она считает, что всю историю раздули «проплаченные боты» в комментариях.
