Организаторы концерта Долиной в Уссурийске назвали фейком историю с возвратом билетов

В Уссурийске организаторы предстоящего концерта народной артистки Ларисы Долиной официально опровергли информацию о массовом возврате билетов. Об этом сообщили сами представители концертной площадки.

«Всё это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги [за билеты]», — сказала собеседница ТАСС.