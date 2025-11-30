Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф из-за новогодней гирлянды
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Украшение окон, автомобилей и подъездов к Новому году может повлечь административную ответственность при нарушении установленных норм, предупреждают юристы. Так, размещение гирлянд на фасадах многоквартирных домов без согласия собственников квалифицируется как самоуправство, а использование несертифицированных электроприборов создаёт риски возгорания с последующим штрафами.
При декорировании транспортных средств ключевым требованием остается сохранение обзора водителя и видимости государственных номеров. Ненадёжно закреплённые украшения и нестандартные световые приборы могут спровоцировать ДТП, что повлечёт административную ответственность владельца автомобиля.
Оформление подъездов без согласования с управляющей компанией и жильцами также признаётся нарушением жилищного законодательства. Любая жалоба соседей может привести к проверке и принудительному демонтажу декора с наложением штрафных санкций на инициаторов, сообщает РИА «ФедералПресс».
Ранее эксперт по ЖКХ предупредил россиян о штрафах за украшение подъездов на Новый год. Кроме того, юрист рассказал о риске лишения прав из-за гирлянд в машине. Тем временем Роскачество раскрыло пять секретов выбора искусственной ёлки.
Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.