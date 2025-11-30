Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф из-за новогодней гирлянды

Украшение окон, автомобилей и подъездов к Новому году может повлечь административную ответственность при нарушении установленных норм, предупреждают юристы. Так, размещение гирлянд на фасадах многоквартирных домов без согласия собственников квалифицируется как самоуправство, а использование несертифицированных электроприборов создаёт риски возгорания с последующим штрафами.

При декорировании транспортных средств ключевым требованием остается сохранение обзора водителя и видимости государственных номеров. Ненадёжно закреплённые украшения и нестандартные световые приборы могут спровоцировать ДТП, что повлечёт административную ответственность владельца автомобиля.

Оформление подъездов без согласования с управляющей компанией и жильцами также признаётся нарушением жилищного законодательства. Любая жалоба соседей может привести к проверке и принудительному демонтажу декора с наложением штрафных санкций на инициаторов, сообщает РИА «ФедералПресс».