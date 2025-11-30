Злой рок или пиар: Соседям Долиной прочат два сценария из-за «проклятой» квартиры

Элитный дом певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, квартиру в котором мошенники убедили артистку продать, рискует получить плохую репутацию из-за уголовного дела и стать «злополучным». Об этом сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«На ликвидности объекта этот инцидент напрямую не отразился. Конечно, не исключено, что ряд потенциальных покупателей теперь не захотят переезжать именно в этот «злополучный» дом. Но другие, напротив, могут заинтересоваться им на фоне сообщений в СМИ», — пояснила она TACC.

Но, по её мнению, большинство потенциальных покупателей будут ориентироваться на качественные характеристики дома, а не на его историю. Сейчас клубный дом «Ксеньинский» рассчитан на 17 квартир и в продаже находятся несколько квартир, отметила Раджабова.