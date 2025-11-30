Злой рок или пиар: Соседям Долиной прочат два сценария из-за «проклятой» квартиры
Элитному дому Долиной прочат звание «злополучного» из-за скандала с мошенниками
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Элитный дом певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, квартиру в котором мошенники убедили артистку продать, рискует получить плохую репутацию из-за уголовного дела и стать «злополучным». Об этом сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.
«На ликвидности объекта этот инцидент напрямую не отразился. Конечно, не исключено, что ряд потенциальных покупателей теперь не захотят переезжать именно в этот «злополучный» дом. Но другие, напротив, могут заинтересоваться им на фоне сообщений в СМИ», — пояснила она TACC.
Но, по её мнению, большинство потенциальных покупателей будут ориентироваться на качественные характеристики дома, а не на его историю. Сейчас клубный дом «Ксеньинский» рассчитан на 17 квартир и в продаже находятся несколько квартир, отметила Раджабова.
Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру и перевести 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Недавно суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.
