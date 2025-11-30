Переводчица Орбана исказила слова Путина во время встречи в Кремле

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан услышал неточный перевод слов российского президента Владимира Путина на встрече в Кремле из-за своей переводчицы, которая смягчила ряд фраз по Украине, а что-то вообще опустила. Об этом пишет Telex.

Например, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние». Также переводчица не донесла до Орбана часть заявления Путина по торговле между РФ и Венгрией. Российский лидер отметил, что торговые связи между странами упали на 23%, по большей части из-за внешних ограничений. Однако венгерская переводчица ограничилась фразой: «Прошлый год тоже принёс перемены, и нам тоже было нелегко».

И, наконец, она иначе перевела слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта по «определённым моментам» в международных делах не всегда сходятся. Её перевод звучал так: «Наше международное сотрудничество тоже хорошее».

«Она плохо услышала слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день», — вступился за переводчицу директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер. При это он назвал сотрудницу лучшей в своей сфере.