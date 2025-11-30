Песков отметил быструю реакцию Путина в международных делах

Российский президент Владимир Путин действует максимально оперативно на фоне стремительного ускорения мировых процессов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, динамика международных отношений резко изменилась, и теперь странам приходится адаптировать свою работу под новые темпы. Песков отметил, что Путин реагирует «быстро и эффективно», всегда исходя из интересов России.