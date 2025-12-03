В Киеве суд освободил из-под стражи расследовавшего дело Миндича детектива НАБУ
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irinatsaryuk_nutritionist
Суд постановил освободить из-под стражи старшего следователя Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова, задержанного летом. Данная информация была обнародована украинским Центром противодействия коррупции.
В компетенцию этого детектива входило расследование масштабной коррупционной аферы в топливно-энергетическом секторе, получившей кодовое название «Мидас». В частности, он занимался сбором доказательств против предпринимателя Тимура Миндича, которого пресса нередко именует «кошельком» главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Согласно материалам издания «Страна.ua», Магомедрасулов вышел на свободу, дав суду личное обязательство о надлежащем поведении. С инициативой о его освобождении выступили представители Генеральной прокуратуры и СБУ. Как отмечают журналисты, подобное судебное решение ставит крест на попытках администрации Зеленского организовать ответные меры в отношении антикоррупционных ведомств.
Напомним, у Тимура Миндича, которого называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия Владимира Зеленского в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. При этом сам украинский лидер отправился в европейское турне, несмотря на разгар антикоррупционных расследований.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.