В деле самого скрытного миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель

Следователи продолжают прорабатывать окружение миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости», один из свидетелей проходит под псевдонимом и его данные засекречены.

В материалах дела уточняется, что следствию ещё предстоит опросить десять свидетелей, а также провести около двадцати осмотров документов и предметов. Отдельно подчёркивается, что среди допрошенных имеется один человек с засекреченными данными — он фигурирует под псевдонимом «Тарковский». Этот свидетель сообщает о якобы причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. При этом защита настаивает, что его заявления являются пересказом слухов и не подтверждаются фактами.