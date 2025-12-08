В деле самого скрытного миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель
Ибрагим Сулейманов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Следователи продолжают прорабатывать окружение миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости», один из свидетелей проходит под псевдонимом и его данные засекречены.
«С момента ареста Сулейманова проведено 27 обысков в трёх регионах, назначены 35 комплексных экспертиз, допрошено 26 свидетелей из числа лиц, входящих в круг общения Сулеймaнова, у всех допрошенных получены образцы для сравнительного исследования», — говорится в документах.
В материалах дела уточняется, что следствию ещё предстоит опросить десять свидетелей, а также провести около двадцати осмотров документов и предметов. Отдельно подчёркивается, что среди допрошенных имеется один человек с засекреченными данными — он фигурирует под псевдонимом «Тарковский». Этот свидетель сообщает о якобы причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. При этом защита настаивает, что его заявления являются пересказом слухов и не подтверждаются фактами.
Напомним, что в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова арестовали по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад, и что в ближайшее время ему должны были выбрать меру пресечения. Сулейманов считается одним из самых скрытных и влиятельных бизнесменов страны». Правоохранительные органы, как указывали источники, также упоминали о его судимостях за мошенничество и отмывание денег. В Дагестане задержали нескольких человек, которых подозревали в пособничестве Сулейманову и причастности к покушению на убийство в 2021 году. При этом следствие считало, что миллиардер мог выступать организатором этого преступления. Также Сулейманову вменяют два убийства и покушение на адвоката.
