Террористка Трепова*, убившая военкора Татарского, провоцирует драки в колонии
Дарья Трепова*. Обложка © Telegram / SHOT
Дарья Трепова*, осуждённая за убийство военкора Владлена Татарского, проявляет агрессию и провоцирует драки в колонии, утверждает бывшая заключённая Евгения Хасис. По её словам, озвученным в интервью Ксении Собчак, конфликтное поведение Треповой* стало причиной её частых отправлений в штрафной изолятор.
«Она вела себя очень по-разному. Сначала она начинает играть роль такой девочки, которая такая вегетарианка, любит кошечек, таких всех пушистиков. И в то же время у неё возникает ситуация, её закрывают в штрафной изолятор за лютую драку», — рассказала Хасис.
Бывшая заключённая, отбывшая 16 лет, считает, что Трепова* сама провоцировала ситуации, которые привели к трагическим последствиям. Она отметила противоречие в поведении Треповой*: с одной стороны, та представляла себя как жертву, «нежную и пушистую девочку», которую якобы использовали, а с другой – демонстрировала «активное, агрессивное поведение». Этот «диссонанс» поведения, по словам Хасис, заставил её предположить, что Трепову* могли «использовать вслепую» в деле об убийстве Татарского.
Напомним, покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.
* Внесена в список террористов и экстремистов.