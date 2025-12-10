Перспективы скорого мира на Украине представляются всё более туманными из-за заявлений представителей европейских стран, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова прозвучали во время заседания Совета Безопасности ООН.

«После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает всё больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся всё более призрачными», — заявил Небензя.