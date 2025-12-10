Небензя: Надежды на урегулирование на Украине становятся призрачными
Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Перспективы скорого мира на Украине представляются всё более туманными из-за заявлений представителей европейских стран, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова прозвучали во время заседания Совета Безопасности ООН.
«После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает всё больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся всё более призрачными», — заявил Небензя.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о наличии у европейских лидеров «карт на руках» в вопросе об Украине, отметив «позитивные сигналы» в переговорном процессе. В то же время, он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне подчеркнул, что текущий момент может стать «решающим» для Украины, подтвердив готовность поддерживать Киев как в конфликте, так и на переговорах, направленных на справедливое и устойчивое урегулирование. Стармер отметил, что вопросы, касающиеся Украины, должны решаться самой Украиной.
Дональд Трамп же обвинил европейские страны в отсутствии реальных действий по урегулированию ситуации на Украине. Глава Белого дома заявил, что европейские партнёры ограничиваются разговорами, что не способствует прекращению конфликта. Американский лидер также акцентировал внимание на разрушительных последствиях для Европы из-за роста военных расходов НАТО и финансирования поставок оружия на Украину.
