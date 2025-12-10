Путин в Индии
10 декабря, 09:41

Террористка Трепова* загремела в ШИЗО

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев / URA.RU

Террористка Дарья Трепова* помещена в штрафной изолятор (ШИЗО) исправительной колонии. По информации, предоставленной РИА «Новости» Управлением ФСИН по Мордовии, это решение было принято из-за нарушений установленного порядка отбывания наказания.

Представители УФСИН Мордовии также отреагировали на распространяемую в Сети информацию о том, что осужденная Трепова* якобы участвовала в драках с другими заключенными. Ведомство категорически опровергло эти сведения, назвав их не соответствующими действительности.

В официальном заявлении Управления было подчёркнуто, что взыскание в виде водворения в ШИЗО, примененное к осуждённой Треповой Д., не было связано с проявлением какой-либо физической агрессии в отношении сокамерниц. Вместо этого, как пояснили в ведомстве, меры были приняты за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Это сделано в строгом соответствии со статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ), регламентирующей меры взыскания к осужденным к лишению свободы, и статьей 117 УИК РФ, определяющей порядок их применения, а также в соответствии с внутренними правилами распорядка исправительных учреждений.

Напомним, покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Оксана Попова
