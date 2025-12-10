Террористка Трепова* загремела в ШИЗО

Представители УФСИН Мордовии также отреагировали на распространяемую в Сети информацию о том, что осужденная Трепова* якобы участвовала в драках с другими заключенными. Ведомство категорически опровергло эти сведения, назвав их не соответствующими действительности.

В официальном заявлении Управления было подчёркнуто, что взыскание в виде водворения в ШИЗО, примененное к осуждённой Треповой Д., не было связано с проявлением какой-либо физической агрессии в отношении сокамерниц. Вместо этого, как пояснили в ведомстве, меры были приняты за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Это сделано в строгом соответствии со статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ), регламентирующей меры взыскания к осужденным к лишению свободы, и статьей 117 УИК РФ, определяющей порядок их применения, а также в соответствии с внутренними правилами распорядка исправительных учреждений.