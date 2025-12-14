Эти породы кошек были в каждой второй квартире в СССР: 7 элегантных «комочков счастья»

В Советском Союзе кошки были практически членами семьи. В деревенских домах их роль — неутомимые охотники, уничтожители грызунов. В квартире упитанный домашний кот становился живым олицетворением тепла, спокойствия и эмоционального комфорта. Мы нашли несколько пород, которые в советские времена встречались если не в каждой второй, то уж точно во многих квартирах. Рассказываем о них в материале.

Порода кошек ангорская — любимицы СССР

Ангорская порода кошек в СССР была очень почитаема. Их заводили несмотря на склонность к побегам. Фото © Wikipedia / Franzioseph

Ангорская порода появилась в Турции, а потом была на грани исчезновения, но в XX веке её восстановили. Белоснежные пушистые кошки с голубыми или даже разноцветными глазами казались просто сказочными. В типичной квартире-хрущёвке ангорки радовали не только глаз, но и душу. Они активные, любят внимание и привязываются к хозяевам, но иногда могут проявлять непредсказуемость в характере и склонность к побегам. Белые пушистые кошечки были любимицами всего СССР.

Порода кошек сибирская — автохтонная

Сибирская порода кошек отличается пушистой и тёплой шерстью. В СССР это качество пригождалось — котики грели себя и других. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kanyshev Andrey

Сибирская кошка — аборигенная порода. Её сформировал суровый континентальный климат. Густая, практически водонепроницаемая шерсть и плотный подшёрсток делают таких котиков неуязвимыми для сибирских морозов. Конечно, в Советском Союзе их безумно любили. От Урала до Дальнего Востока сибирских кошек заводили как в квартирах, так и в деревенских домах. Выносливые охотники обладают независимым характером, но всё равно остаются очень добрыми по отношению к человеку.

Порода кошек персидская — доступная экзотика

Персидская порода кошек была показателем статусности. В Советском Союзе их очень любили. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akifyeva S

Персидская кошка в советскую эпоху для многих была верхом мечтаний. Будучи статусной породой, средний перс мог стоить примерно как телевизор или югославская стенка. Кошечек отличает приплюснутая мордочка и длинная бархатистая шёрстка. Поистине роскошная. Персидская порода требует очень серьёзного ухода, но элита Советского Союза ценила их за красоту, а также спокойный и флегматичный нрав.

Порода кошек русская голубая — символ аристократизма

Кошки породы русская голубая в Советском Союзе ценились за красоту и превосходные качества охотника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michael Kalinin

Пожалуй, русская голубая — самая известная порода наших кошек в мире. Она всегда была эдаким «кошачьим дворянством». Короткая плюшевая шерсть серебристо-голубого цвета, яркие глаза, сдержанный характер... Интеллигенция в СССР такое просто обожала. А ещё русские голубые кошки очень привязываются к дому, от них не стоит ожидать попыток к побегу. Интересно, что и в охоте порода проявляет себя прекрасно, зажиточные деревенские могли себе её позволить и больше не переживать за припасы.

Порода кошек невская маскарадная — сделано в СССР

Невская маскарадная порода кошек была выведена в СССР. Достижение селекционеров Ленинграда. Фото © Wikipedia / Burgerhus

Невская маскарадная порода кошек — настоящее достижение советских селекционеров. Она была выведена в XX веке в Ленинграде на основе сибирской кошки, но есть интересный нюанс. Вся кошка светлого окраса, однако у неё на мордочке формируется чёрная маска, а лапы, хвост и уши тоже приобретают более тёмный окрас. В СССР их ценили за ласковый и контактный характер. Можно было гладить часами!

Порода кошек тайская — сюрприз из командировки

Тайские кошки в СССР ценились как за экзотичный вид, так и за элегантность. Фото © Wikipedia / Talar

Тайская порода кошек — тоже аборигенная, но для Таиланда. В СССР их привозили из командировок в качестве нового питомца или своеобразного подарка. У тайцев крепкое и мускулистое тело, а мордочка кругленькая, по типу «яблоко». Шерсть может поменять оттенок в зависимости от температуры тела. Умные, активные, общительные, человеколюбивые, «разговорчивые»... Тайские кошки очень нравились советским гражданам как раз за эти качества.

Порода кошек сиамская — элегантная гостья из Азии

Сиамские кошки были доступны тем, кто ездил в зарубежные командировки. Элегантная и энергичная порода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz

Сиамская порода кошек — одна из самых элегантных. У них гибкое тело, длинные лапы, большие уши, клиновидная голова. В СССР сиамок тоже привозили, но пореже, чем тайцев. Энергичные и умные, сиамские кошки по характеру чем-то напоминают собак: привязываются к одному человеку. И безумно ревнуют, требуя внимания. Для счастливчика из Советского Союза, которому доставалась сиамская кошка, питомец становился лучшим другом.