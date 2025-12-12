Учёные придумали, как остановить износ суставов и потерю мышц в процессе старения

Учёные приблизились к раскрытию секрета, как остановить износ суставов и возрастную потерю мышечной массы. Суть новой разработки раскрыл эксперт по доказательной медицине Александр Карасёв. По его словам, исследователи выявили, что активность фермента 15-PGDH, способствующего разрушению хряща, растёт с возрастом.

Эксперименты на мышах показали, что блокирование этого фермента молекулой-ингибитором позволяет почти в три раза увеличить толщину хрящевой ткани на повреждённых участках, а предварительные испытания на добровольцах также дали обнадёживающие результаты. Воздействие на фермент теоретически может помочь. Однако успехи в исследованиях на животных ещё не гарантируют появление эффективного и безопасного лекарства для людей.

До выхода потенциального препарата могут пройти годы, эксперт советует беречь суставы и мышцы проверенными методами: грамотными физическими нагрузками, включающими силовые и статические упражнения, полноценным питанием с достаточным количеством белка и здоровым сном, который критически важен для восстановления тканей.

«Как показывают последние исследования, важно не только ходить десять тысяч шагов, нужно разнообразие. Если проходите мимо турника, перекладины, потянитесь хотя бы один раз. Не получается подтянуться — просто повисите в напряжении», — цитирует врача kp.ru.