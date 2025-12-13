Гинеколог описала 3 симптома опухоли в матке и способ остановить её рост

Миома матки является доброкачественной опухолью, которая часто развивается бессимптомно годами и обнаруживается на УЗИ. Однако, как рассказала «Вечерней Москве» акушер-гинеколог Людмила Бунина, некоторые узлы могут вести себя агрессивно, быстро расти и потенциально перерождаться.

Она выделила ключевые факторы развития болезни. Главным из них является гормональный дисбаланс между эстрогенами и прогестероном. Второй значимый фактор — наследственность, когда патология проявляется у дочерей раньше, чем у матерей. Третьим фактором можно считать застой крови в малом тазу, ухудшающий кислородное снабжение тканей.

К настораживающим симптомам эксперт отнесла болезненные и обильные менструации, чувство тяжести внизу живота и необъяснимую усталость. Для минимизации рисков она рекомендовала вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом. Физическая активность улучшает кровообращение и помогает нормализовать гормональный фон.

«Это может замедлить прогрессирование миомы или полностью остановить её рост (иногда это возможно). Важно понимать, что миома, к сожалению, не может рассосаться. Поэтому, как и все врачи, я приветствую активный образ жизни и занятия спортом в качестве профилактики», — заключила специалист.