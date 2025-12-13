Названы признаки сбоя в щитовидке
Обложка © freepik
Щитовидная железа — это небольшой, но критически важный орган, регулирующий обмен веществ, работу сердца, нервной системы и многие другие процессы. Как понять, что в её работе произошёл сбой, рассказала врач-эндокринолог Ирина Ленькина. По её словам, в 80% случаев причиной проблем является хроническая нехватка йода в организме, реже — наследственность, аутоиммунные состояния и другие факторы.
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространённость заболеваний щитовидной железы занимает среди всех эндокринных нарушений второе место после сахарного диабета. Различными дисфункциями щитовидной железы страдает не менее 1/3 населения Земного шара», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
К симптомам, которые должны насторожить, она отнесла немотивированную слабость, сонливость, резкие изменения веса, отёчность, сухость кожи, учащённое сердцебиение и раздражительность. Однако заболевания могут долгое время протекать скрыто, а их признаки быть очень неспецифичными.
Для диагностики эксперт рекомендовала сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) для оценки функции железы и сделать УЗИ для проверки её структуры. Главным методом профилактики она назвала использование йодированной соли в ежедневном рационе, что является универсальным, доступным и эффективным способом предупреждения йододефицита.
Ранее эндокринолог объяснила, как понять, что щитовидка дала сбой. Кроме того, учёный раскрыл, как поднять иммунитет с помощью яиц. А ещё Life.ru выяснил, о каких болезнях могут говорить холодные ноги и ледяные руки.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.