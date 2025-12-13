Названы признаки сбоя в щитовидке

Щитовидная железа — это небольшой, но критически важный орган, регулирующий обмен веществ, работу сердца, нервной системы и многие другие процессы. Как понять, что в её работе произошёл сбой, рассказала врач-эндокринолог Ирина Ленькина. По её словам, в 80% случаев причиной проблем является хроническая нехватка йода в организме, реже — наследственность, аутоиммунные состояния и другие факторы.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространённость заболеваний щитовидной железы занимает среди всех эндокринных нарушений второе место после сахарного диабета. Различными дисфункциями щитовидной железы страдает не менее 1/3 населения Земного шара», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

К симптомам, которые должны насторожить, она отнесла немотивированную слабость, сонливость, резкие изменения веса, отёчность, сухость кожи, учащённое сердцебиение и раздражительность. Однако заболевания могут долгое время протекать скрыто, а их признаки быть очень неспецифичными.

Для диагностики эксперт рекомендовала сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) для оценки функции железы и сделать УЗИ для проверки её структуры. Главным методом профилактики она назвала использование йодированной соли в ежедневном рационе, что является универсальным, доступным и эффективным способом предупреждения йододефицита.