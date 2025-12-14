Заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности провести выборы являются, по мнению норвежского профессора Гленна Дизена, попыткой добиться того, чтобы войска НАТО вошли в страну. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт заявил, что таким образом бывший комик создаёт условия для постоянного присутствия альянса на территории Украины, что позволит избежать уступок России.

По его словам, обсуждение нейтралитета, территориальных уступок или выборов возникает только потому, что российские силы одерживают верх на поле боя, а призывы к перемирию — это последняя возможность отсрочить триумф Москвы.