14 декабря, 10:28

«Юмор неуместен»: Алексей Чумаков заступился за Долину на фоне квартирного скандала

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алексей Чумаков публично поддержал Ларису Долину на фоне резонансной истории с квартирой. В отличие от многих, артист отказался обсуждать детали и тем более высмеивать певицу, подчеркнув, что ситуация слишком тяжёлая для шуток.

По словам Чумакова, происходящее — это личная драма, в которой страдают сразу несколько людей. Он отметил, что не считает допустимым превращать чужие проблемы в повод для публичного глумления.

«Пока мы мусолим эту тему, две женщины находятся в жесточайшем стрессе. У обеих дети, поэтому это сложная ситуация. Юмор здесь неуместен. Сложная и тяжёлая ситуация!»,сказал Чумаков телеграм-каналу «Звездач».

Глава СПЧ заявил о необходимости остановить «схему Долиной» юридическим путём
Напомним, злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру и перевести 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.

