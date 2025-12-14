«Юмор неуместен»: Алексей Чумаков заступился за Долину на фоне квартирного скандала

Алексей Чумаков публично поддержал Ларису Долину на фоне резонансной истории с квартирой. В отличие от многих, артист отказался обсуждать детали и тем более высмеивать певицу, подчеркнув, что ситуация слишком тяжёлая для шуток.

По словам Чумакова, происходящее — это личная драма, в которой страдают сразу несколько людей. Он отметил, что не считает допустимым превращать чужие проблемы в повод для публичного глумления.

«Пока мы мусолим эту тему, две женщины находятся в жесточайшем стрессе. У обеих дети, поэтому это сложная ситуация. Юмор здесь неуместен. Сложная и тяжёлая ситуация!», — сказал Чумаков телеграм-каналу «Звездач».