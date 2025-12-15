Директор школы рассказала о замкнутости напавшего на учительницу девятиклассника

Мальчик, совершивший нападение на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, отличался замкнутым характером и средними учебными результатами. Об этом журналистам рассказала директор школы Светлана Бабак.

«Мальчик — средний ученик, по итогам года всего три тройки. Он не испытывал серьёзных трудностей, общался, играл в шахматы, потому что был более замкнутым и спокойным», — отметила Бабак.

Директор подчеркнула, что подросток не выделялся среди сверстников по поведению и успеваемости. Он проявлял интерес к шахматам и в целом вел спокойный образ жизни в школе.