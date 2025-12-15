Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 12:55

Директор школы рассказала о замкнутости напавшего на учительницу девятиклассника

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Мальчик, совершивший нападение на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, отличался замкнутым характером и средними учебными результатами. Об этом журналистам рассказала директор школы Светлана Бабак.

«Мальчик — средний ученик, по итогам года всего три тройки. Он не испытывал серьёзных трудностей, общался, играл в шахматы, потому что был более замкнутым и спокойным», — отметила Бабак.

Директор подчеркнула, что подросток не выделялся среди сверстников по поведению и успеваемости. Он проявлял интерес к шахматам и в целом вел спокойный образ жизни в школе.

«Никакой грязи нет»: Отец напавшего на учительницу в Петербурге назвал сына не конфликтным

Напомним, что сегодня, 15 декабря, в школе №191 Санкт-Петербурга ученик напал на учительницу с ножом. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Нападавшим оказался подросток из 9 «А» класса, который пришёл в школу утром по предварительной договорённости с преподавателем, чтобы пересдать контрольную работу по математике. В целях безопасности других учеников закрыли в спортзале. Сотрудница охраны школы отметила, что учебное заведение оснащено турникетами и рамкой металлодетектора, но персонал не имеет полномочий проводить личный досмотр каждого ребёнка.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

