«Она на ИВЛ»: Муж петербургской учительницы, которую ножом изрезал ученик, рассказал о её состоянии

Состояние учительницы, которую ножом пырнул школьник в Санкт-Петербурге, стабилизировалось, но она остаётся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал муж пострадавшего педагога Алексей в беседе с 78.ru .

Как подчеркнул Алексей, даже дома Мария часто рассказывает об успехах и достижениях своих подопечных. Ученики платят педагогу за её любовь искренней привязанностью: они с энтузиазмом вовлечены в дела класса, занимаются оформлением кабинета и всегда могут подойти для разъяснения сложной темы. Класс под руководством Марии активно путешествует, отправляясь на экскурсии исторической направленности как по родному региону, так и в другие города, включая поездки в Белоруссию.