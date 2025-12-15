«Она на ИВЛ»: Муж петербургской учительницы, которую ножом изрезал ученик, рассказал о её состоянии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject
Состояние учительницы, которую ножом пырнул школьник в Санкт-Петербурге, стабилизировалось, но она остаётся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал муж пострадавшего педагога Алексей в беседе с 78.ru.
Муж пострадавшей от школьника учительницы в Санкт-Петербурге рассказал о её состоянии после нападения. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
«Она на ИВЛ, так как было задето или проткнуто лёгкое», — сказал Алексей.
Мужчина сообщил, что его жена сейчас находится в реанимации. Врачи говорят, что её состояние стабильно. Как только ей станет лучше, её переведут в общую палату.
Супруг отметил, что его жена Мария, помимо преподавания математики, выполняет обязанности классного руководителя десятого класса. Ученики проводят с ней все перемены, обращаясь за советом по личным вопросам или помощью в решении учебных задач.
Как подчеркнул Алексей, даже дома Мария часто рассказывает об успехах и достижениях своих подопечных. Ученики платят педагогу за её любовь искренней привязанностью: они с энтузиазмом вовлечены в дела класса, занимаются оформлением кабинета и всегда могут подойти для разъяснения сложной темы. Класс под руководством Марии активно путешествует, отправляясь на экскурсии исторической направленности как по родному региону, так и в другие города, включая поездки в Белоруссию.
Напомним, что сегодня, 15 декабря, в школе №191 Санкт-Петербурга ученик напал на учительницу с ножом. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Нападавшим оказался подросток из 9 «А» класса, который пришёл в школу утром по предварительной договорённости с преподавателем, чтобы пересдать контрольную работу по математике. В целях безопасности других учеников закрыли в спортзале. Сотрудница охраны школы отметила, что учебное заведение оснащено турникетами и рамкой металлодетектора, но персонал не имеет полномочий проводить личный досмотр каждого ребёнка.
