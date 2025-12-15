В Кремле решительно осудили варварский теракт на пляже в Австралии
Обложка © ТАСС / ЕРА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает варварский террористический акт, произошедший в Австралии. Особое возмущение вызывает факт совершения нападения на религиозной почве во время праздника Ханука. Об этом он сообщил ТАСС.
«Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлён на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука», — сказал Песков.
Произошедший в Австралии теракт был варварским и вызван возмущение российского руководства. Он подчеркнул, что нападение носило религиозный характер и было совершено в период важного еврейского праздника — Хануки.
Напомним, что вчера, 14 декабря, неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди в Сиднее, после чего правоохранительные органы начали спецоперацию по поимке нападавших. Власти официально квалифицировали произошедшее как террористический акт. Число погибших в результате теракта на пляже Бонди выросло до 16 человек. Не менее 40 пострадавших остаются в больницах.
