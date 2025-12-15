В Кремле решительно осудили варварский теракт на пляже в Австралии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает варварский террористический акт, произошедший в Австралии. Особое возмущение вызывает факт совершения нападения на религиозной почве во время праздника Ханука. Об этом он сообщил ТАСС.

«Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлён на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука», — сказал Песков.

