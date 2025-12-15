Напавшего на учительницу в Петербурге девятиклассника нашли на полу с ранами головы
Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга
Росгвардейцы оказали первую помощь девятикласснику школы № 191 в Петербурге, который напал на учительницу. Подросток был найден на полу кабинета с кровотечением из головы, которое росгвардейцы остановили, наложив повязку. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
«Росгвардейцы обнаружили в классе лежащего на полу несовершеннолетнего с ножевыми ранениями в области головы. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место ещё одну «скорую», а до её приезда оказали подростку доврачебную помощь», — говорится в сообщении.
Далее сотрудники Росгвардии передали пострадавших преподавателя и учащегося прибывшим бригадам скорой медицинской помощи для последующей экстренной госпитализации.
Напомним, что утром 15 декабря в школе №191 Санкт-Петербурга ученик напал на учительницу с ножом. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Нападавшим оказался подросток из 9 «А» класса, который пришёл в школу утром по предварительной договорённости с преподавателем, чтобы пересдать контрольную работу по математике. В целях безопасности других учеников закрыли в спортзале. Сотрудница охраны школы отметила, что учебное заведение оснащено турникетами и рамкой металлодетектора, но персонал не имеет полномочий проводить личный досмотр каждого ребёнка.
