Напавшего на учительницу в Петербурге девятиклассника нашли на полу с ранами головы

«Росгвардейцы обнаружили в классе лежащего на полу несовершеннолетнего с ножевыми ранениями в области головы. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место ещё одну «скорую», а до её приезда оказали подростку доврачебную помощь», — говорится в сообщении.