Напавший на учительницу в Петербурге девятиклассник пришёл в школу слишком рано
Девятиклассник, напавший с ножом на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, пришёл утром, чтобы получить задание по математике и исправить оценку. Однако ученик явился в школу слишком рано. Пересдача была согласована на конец учебного дня, о времени договаривалась мать школьника, которая сама работает в этом учебном заведении. Об этом пишет РИА «Новости».
Учительница математики находилась в школе уже с 7 утра — она приезжает заранее из-за удалённости дома и возможных пробок. Однако педагога не предупреждали, что ученик придёт именно в это время.
Напомним, что утром 15 декабря в школе №191 Санкт-Петербурга ученик напал на учительницу с ножом. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Нападавшим оказался подросток из 9 «А» класса, который пришёл в школу утром по предварительной договорённости с преподавателем, чтобы пересдать контрольную работу по математике. В целях безопасности других учеников закрыли в спортзале. Сотрудница охраны школы отметила, что учебное заведение оснащено турникетами и рамкой металлодетектора, но персонал не имеет полномочий проводить личный досмотр каждого ребёнка.
