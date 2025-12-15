Напавший на учительницу в Петербурге девятиклассник пришёл в школу слишком рано

Девятиклассник, напавший с ножом на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга, пришёл утром, чтобы получить задание по математике и исправить оценку. Однако ученик явился в школу слишком рано. Пересдача была согласована на конец учебного дня, о времени договаривалась мать школьника, которая сама работает в этом учебном заведении. Об этом пишет РИА «Новости».