Поисково‑спасательные мероприятия в Прикамье успешно завершены

Поисково-спасательные операции в Пермском крае, продолжавшиеся почти двое суток, завершились успешно. Все туристы, пропавшие 13 декабря, найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».