Поисково‑спасательные мероприятия в Прикамье успешно завершены
Поисково-спасательные операции в Пермском крае, продолжавшиеся почти двое суток, завершились успешно. Все туристы, пропавшие 13 декабря, найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Поисково-спасательные мероприятия, длившиеся почти двое суток, успешно завершены. Все 13 туристов, пропавших 13 декабря, найдены живыми», — отметили в организации.
Ранее сообщалось, что группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась в поход 13 декабря, не уведомив об этом МЧС. До этого двое участников группы смогли самостоятельно вернуться на базу. Поиски остальных 13 человек велись несколько дней с привлечением значительных сил и средств. Группе пришлось изменить маршрут из-за ухудшения погоды, в результате чего туристы заблудились и остались практически без топлива.
