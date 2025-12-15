Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 19:32

Поисково‑спасательные мероприятия в Прикамье успешно завершены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyOzhegov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyOzhegov

Поисково-спасательные операции в Пермском крае, продолжавшиеся почти двое суток, завершились успешно. Все туристы, пропавшие 13 декабря, найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Поисково-спасательные мероприятия, длившиеся почти двое суток, успешно завершены. Все 13 туристов, пропавших 13 декабря, найдены живыми», — отметили в организации.

В горах Прикамья пропала ещё одна группа туристов из шести человек
В горах Прикамья пропала ещё одна группа туристов из шести человек

Ранее сообщалось, что группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась в поход 13 декабря, не уведомив об этом МЧС. До этого двое участников группы смогли самостоятельно вернуться на базу. Поиски остальных 13 человек велись несколько дней с привлечением значительных сил и средств. Группе пришлось изменить маршрут из-за ухудшения погоды, в результате чего туристы заблудились и остались практически без топлива.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar