В Госдуме оценили троллинг Путина из-за «‎кино» с артистом Зеленским у стелы Купянска

Президент РФ Владимир Путин просто троллит Владимира Зеленского, так как тот постоянно выставляет себя клоуном. Так журналисту Life.ru зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал шутки Путина во время прямой линии по поводу фото Зеленского якобы в пригороде Купянска.

Зачем Зеленский отснял ролик возле Купянска — это понятно. Они же всё время пытаются успокоить свою публику, что держат до конца всякие города и у них там, как они называют, «незламні фортеці», «несгибаемые крепости», и так далее. Они пытаются доказать, что кремлёвская пропаганда врёт, что какой-то город освобождён, что на самом деле даже президент может туда приехать. Олег Матвейчев Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

По словам депутата, вполне понятно, зачем Киев это делает — всё ради пиара. Хотя специалисты понимают, что ВСУ давно пора отступать, а не «засовывать своих людей в мясорубку». Но они приносят солдат в жертву для того, чтобы картинка в телевизоре была, уверен Матвейчев. Он напомнил, что Зеленский — шоумен и Путин давно называет его хорошим артистом. А это для любого политика будет унизительным обращением, подчеркнул парламентарий. Хотя украинский политик этого не понимает и продолжает выставлять себя шутом.

«Наш президент Путин продолжает Зеленского троллить, как клоуна», — пояснил Матвейчев.

Стела, которая находится в двух километрах от города, была снята российскими дронами после появления «кино» с Зеленским, и они показали, что она выглядит не так, как в кадре с украинским политиком, заметил Матвейчев. Видимо, помощниками главы киевского режима была взята очень старая запись, когда на монументе ещё все буквы были, то есть он точно сейчас туда не приезжал. Депутат также напомнил про нелегитимность Зеленского, с которым никто не сядет за один стол переговоров. Поэтому к политику такое отношение — как к клоуну.