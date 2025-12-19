Путин: У меня такое чувство, будто мы отмечали Новый год пару недель назад
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин признался, что субъективно ощущает, будто отмечал Новый год 31 декабря 2024-го всего несколько недель назад. Об этом он рассказал на прямой линии, отвечая на вопрос о самых запоминающихся событиях.
«Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две-три недели назад. Я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько всё спрессовано, у нас много за это время произошло, я считаю, что много положительного», — сказал Путин.
Ранее на прямой линии президент России Владимир Путин рассказал о своих личных успехах в 2025 году и подчеркнул, что они неотделимы от успехов страны, поскольку его жизнь полностью посвящена государственной службе. Также он признался, что у него наблюдается профессиональная деформация, его рабочий график очень напряжённый и часто заканчивается далеко за полночь, а также поделился откровениями о настоящих друзьях.
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