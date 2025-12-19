Президент России Владимир Путин признался, что субъективно ощущает, будто отмечал Новый год 31 декабря 2024-го всего несколько недель назад. Об этом он рассказал на прямой линии, отвечая на вопрос о самых запоминающихся событиях.

«Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две-три недели назад. Я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько всё спрессовано, у нас много за это время произошло, я считаю, что много положительного», — сказал Путин.