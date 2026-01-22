Недавний удар «Орешником» по цели на Украине заставил Владимира Зеленского и его европейских «мушкетёров» замолчать, и Запад после использования новейшей ракеты потерял прежние возможности поддержки Киева. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Патрик Лоуренс в материале для издания Consortium News.

«Удар «Орешником» <…> очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. <…> «Орешник» имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. <…> С начала года, Зеленский и его «мушкетёры» — Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание», — заметил автор.

По мнению Лоуренса, такое нехарактерное молчание как раз определяет невозможность дальнейшего сопротивления и говорит о скором окончании конфликта. После удара «Орешника» в целом «изменился ход войны», отметил обозреватель.