В суд направлено дело против командира ВСУ за приказ сбить Ил-76 с 65 украинскими пленными
Сбитый Ил-76. Обложка © Telegram / Следком
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, отдавшего в январе 2024 года приказ сбить российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта.
По данным следствия, 24 января 2024 года офицер, находясь в Харьковской области, отдал приказ нанести ракетный удар по самолёту Ил-76М ВКС России, который перевозил украинских военнопленных для обмена в Белгородской области. Пуск был осуществлён с применением ЗРК Patriot. Следствие считает, что действия были направлены на запугивание населения, дестабилизацию работы российских органов власти и давление на принятие политических решений. Воздушное судно упало у белгородского села Яблоново.
«Находившиеся на борту самолёта шесть членов экипажа, 65 военнопленных и трое сотрудников военной полиции ВС РФ погибли. В отношении Дзямана* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», – уточнили в ГП РФ.
Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом 24 января 2024 года. Погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. При этом целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов.