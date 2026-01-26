В суд направлено дело против командира ВСУ за приказ сбить Ил-76 с 65 украинскими пленными

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, отдавшего в январе 2024 года приказ сбить российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта.

По данным следствия, 24 января 2024 года офицер, находясь в Харьковской области, отдал приказ нанести ракетный удар по самолёту Ил-76М ВКС России, который перевозил украинских военнопленных для обмена в Белгородской области. Пуск был осуществлён с применением ЗРК Patriot. Следствие считает, что действия были направлены на запугивание населения, дестабилизацию работы российских органов власти и давление на принятие политических решений. Воздушное судно упало у белгородского села Яблоново.

«Находившиеся на борту самолёта шесть членов экипажа, 65 военнопленных и трое сотрудников военной полиции ВС РФ погибли. В отношении Дзямана* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», – уточнили в ГП РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.