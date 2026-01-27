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Опубликовано 27 января, 08:42

Дмитриев: Вывод войск из Донбасса — путь к миру для Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вывод украинских войск из Донбасса является путём к миру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ответ на сообщения о дискуссиях вокруг территориальных уступок Киева.

«Вывод войск из Донбасса — это путь к миру для Украины», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он отреагировал на информацию о том, что американская администрация связала предоставление гарантий безопасности для Киева с согласием на вывод войск с этой территории. К слову, Белый дом уже опроверг эти данные.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ни за что не согласится вывести войска из Донбасса и не отдаст эту территорию РФ. По его словам, стороны должны искать компромиссный вариант. Однако Верховная рада придерживается другого мнения, а депутаты шепчутся о выводе ВСУ.

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