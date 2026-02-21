Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб в зоне СВО

Александр Быданов, в 2024 году напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в зоне СВО. Об этом сообщили на его странице во «ВКонтакте».

«04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр Владимирович», — говорится в сообщении.

Случай произошёл во время выполнения боевой задачи в рамках СВО. Прощание состоялось 17 февраля в ритуальном зале города Апатиты. На фронт мужчина отправился из колонии.