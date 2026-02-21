Олимпиада в Милане
Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб в зоне СВО

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов. Обложка © VK / Александр Быданов

Александр Быданов, в 2024 году напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в зоне СВО. Об этом сообщили на его странице во «ВКонтакте».

«04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр Владимирович», — говорится в сообщении.

Случай произошёл во время выполнения боевой задачи в рамках СВО. Прощание состоялось 17 февраля в ритуальном зале города Апатиты. На фронт мужчина отправился из колонии.

Ученик с ножом напал на одноклассника в школе в Набережных Челнах

Напомним, что в апреле 2024 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис был госпитализирован после встречи с жителями Апатитов, когда на него напал мужчина с ножом при выходе из ДК «Строитель». Удар пришёлся в живот, злоумышленник был задержан на месте, а Чибиса экстренно доставили в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавший — 42-летний местный житель Александр Быданов — объяснил свои действия неприязнью к губернатору, хотя лично его не знал. Во время суда Быданов извинился перед Чибисом, признав своё поведение неадекватным. Апатитский городской суд приговорил Александра Быданова к 13 годам колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы.

