«Трамп угрожал»: Как массовые беспорядки в Мексике связаны с США

В Мексике продолжается многолетняя война между наркокартелями и правительством, и сейчас конфликт распаляется с новой силой, заявил американист Малек Дудаков. По его словам, главная причина массовых беспорядков — это давление США, требующих от мексиканских властей активнее бороться с картелями.

Однако ликвидация главаря не означает распада группировки — напротив, теперь обостряется межфракционная борьба как между картелями, так и между ними и силовиками. На стороне преступных группировок — сотни тысяч хорошо вооружённых бойцов. Вопрос в том, как на это отреагируют США.

«Потому что это будет происходить и в приграничных штатах Мексики, на границе с США, а американский лидер Дональд Трамп, как мы знаем, уже неоднократно угрожал устроить военную операцию на севере Мексики против картелей», — подчеркнул политолог в интервью RT.

По мнению эксперта, нынешние действия президента Клаудии Шейнбаум — попытка доказать, что Мексика способна справиться своими силами и не нуждается в американском вторжении. В целом же, страна постепенно выходит из сферы прямого влияния США.