Принудительно мобилизованный в ВСУ гражданин Венгрии сдался в плен Армии России

Военнослужащий 14-й бригады ВСУ Альберт Роман, имеющий двойное гражданство Венгрии и Украины, добровольно сдался в плен подразделениям группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сам пленный рассказал, что не планировал уходить на фронт в украинскую армию. По его словам, он пересёк границу, имея венгерский паспорт, но на украинском пункте пропуска его данные вызвали сигнал в системе, указывающий на пригодность к военной службе. После этого мужчину не выпустили и отправили в территориальный центр комплектования в Ужгороде.

«Я жил в Венгрии. У меня двойное гражданство. Я, к сожалению, не хочу украинское гражданство, но оно у меня есть. Я пересёк границу, дал свои документы. Венгрия выпустила моментально, однозначно. Дал свои документы на украинской стороне. Они забивают мои данные. Целый компьютерный монитор засветился красным. Всё. Меня уже с границы не выпустили», — рассказал Альберт Роман.