«Грязная бомба» ударит по своим? Политолог предупредил о рисках передачи ядерного оружия Киеву
Политолог Фёдоров заявил, что Париж и Лондон не передадут ядерное оружие Киеву
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Передача Украине ядерного оружия или «грязной бомбы» может обернуться против самих западных союзников. Политолог Георгий Федоров предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»: Великобритания и Франция рискуют стать объектом ядерного шантажа со стороны киевского режима.
«Это игра на нервах. В Великобритании и Франции прекрасно понимают, что политический режим на Украине нестабильный и радикальный. В дальнейшем эта «грязная бомба» может быть использована в первую очередь против них же как ядерный шантаж», — пояснил эксперт.
По его мнению, утечка информации — сознательный шаг, чтобы спровоцировать Россию и усилить позиции в переговорах. Фёдоров напомнил: передача ядерного оружия нарушает Договор о нераспространении, и Россия ответит — экономически и через дипломатические каналы ООН. При этом он не считает, что сама по себе передача станет поводом для третьей мировой.
«Поводом для третьей мировой войны может стать применение ядерного оружия, а не нахождение ядерного оружия у того или иного субъекта мировой политики», — подытожил специалист.
Напомним, на днях Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж обдумывают возможность передать ядерное оружие киевскому режиму. В Совфеде призвали провести расследование планов британцев и французов, а в Кремле их назвали вопиющим нарушением международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что информация о планах по передаче ядерного оружия будет учтена в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь российский лидер Владимир Путин подчеркнул: противник прекрасно осознаёт каковы будут последствия применения ядерного арсенала в рамках украинского вопроса.
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