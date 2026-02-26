Передача Украине ядерного оружия или «грязной бомбы» может обернуться против самих западных союзников. Политолог Георгий Федоров предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»: Великобритания и Франция рискуют стать объектом ядерного шантажа со стороны киевского режима.

«Это игра на нервах. В Великобритании и Франции прекрасно понимают, что политический режим на Украине нестабильный и радикальный. В дальнейшем эта «грязная бомба» может быть использована в первую очередь против них же как ядерный шантаж», — пояснил эксперт.

По его мнению, утечка информации — сознательный шаг, чтобы спровоцировать Россию и усилить позиции в переговорах. Фёдоров напомнил: передача ядерного оружия нарушает Договор о нераспространении, и Россия ответит — экономически и через дипломатические каналы ООН. При этом он не считает, что сама по себе передача станет поводом для третьей мировой.

«Поводом для третьей мировой войны может стать применение ядерного оружия, а не нахождение ядерного оружия у того или иного субъекта мировой политики», — подытожил специалист.