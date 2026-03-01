В столице Ирака вспыхнули столкновения с полицией у посольства США из-за гибели Хаменеи
В Багдаде начались столкновения против действий США. Обложка © Х / omarabdulsatar
В столице Ирака вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, которые выступают против действий США и Израиля в отношении Ирана. О беспорядках сообщает телеканал Al Mayadeen.
В Багдаде начались столкновения против действий США. Видео © Х / omarabdulsatar; © Х / omarabdulsatar
Демонстранты попытались приблизиться к расположенной в Багдаде «зелёной зоне», где находятся иностранные диппредставительства, включая посольство США. Акция стала выражением протеста против гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Сторонники иракских шиитских группировок пытаются прорваться к американскому посольству, силовики применяют против них слезоточивый газ. На мосту, ведущем к диппредставительству, накануне вечером были установлены бетонные заграждения, информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в пакистанском городе Карачи десятки протестующих ворвались в здание американского консульства, выражая недовольство политикой США в отношении Ирана. Участники акции штурмуют дипломатическое представительство и вступают в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, что Иран официально подтвердил гибель своего верховного лидера Али Хаменеи в результате атаки, совершённой США и Израилем. Хаменеи погиб в собственном кабинете во время совещания с ключевыми советниками, когда по дворцу был нанесён массированный удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб в момент, когда там ожидали появления главы государства. В стране объявлен 40-дневный траур, а предстоящая неделя официально станет нерабочей. Представители силовых структур и Корпуса стражей исламской революции уже поклялись отомстить за смерть своего лидера.
