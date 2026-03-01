В столице Ирака вспыхнули столкновения с полицией у посольства США из-за гибели Хаменеи

В столице Ирака вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, которые выступают против действий США и Израиля в отношении Ирана. О беспорядках сообщает телеканал Al Mayadeen.

В Багдаде начались столкновения против действий США. Видео © Х / omarabdulsatar; © Х / omarabdulsatar

Демонстранты попытались приблизиться к расположенной в Багдаде «зелёной зоне», где находятся иностранные диппредставительства, включая посольство США. Акция стала выражением протеста против гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Сторонники иракских шиитских группировок пытаются прорваться к американскому посольству, силовики применяют против них слезоточивый газ. На мосту, ведущем к диппредставительству, накануне вечером были установлены бетонные заграждения, информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в пакистанском городе Карачи десятки протестующих ворвались в здание американского консульства, выражая недовольство политикой США в отношении Ирана. Участники акции штурмуют дипломатическое представительство и вступают в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.