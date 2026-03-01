Иран нанёс удары по десяти странам Ближнего Востока

Десять стран Ближнего Востока оказались под ударами Ирана в ответ на американо-израильскую военную операцию. Под обстрел попали Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, а также Израиль, куда пришлись основные атаки. Военные базы США в регионе также подверглись ударам. Об этом пишет ТАСС.

Силы ПВО Сирии участвовали в отражении иранских ракет. Жители Дамаска сообщали о нескольких взрывах. В Иране подчеркнули, что удары не направлены против соседних стран, а исключительно против Израиля и американских военных объектов.