1 марта, 14:40

Иран нанёс удары по десяти странам Ближнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Десять стран Ближнего Востока оказались под ударами Ирана в ответ на американо-израильскую военную операцию. Под обстрел попали Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, а также Израиль, куда пришлись основные атаки. Военные базы США в регионе также подверглись ударам. Об этом пишет ТАСС.

Силы ПВО Сирии участвовали в отражении иранских ракет. Жители Дамаска сообщали о нескольких взрывах. В Иране подчеркнули, что удары не направлены против соседних стран, а исключительно против Израиля и американских военных объектов.

Напомним, что в Дубае у порядка 20 тысяч наших соотечественников уже истекли сроки туров. Некоторые, опасаясь конфликта, пытаются покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию, но в Генконсульстве РФ призвали сограждан не рисковать. А некоторые россияне потратились на роскошный круиз, но его отменили. Теперь они отдыхают на роскошном лайнере прямо с видом на полыхающее небо, а те, кто решил прорваться в закрытые аэропорты и вернуться домой, ночуют на парковках.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
