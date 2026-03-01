Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Объёдиненных Арабских Эмиратов Бен Заидом. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне военной эскалации.

«Главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации в регионе, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива», — указали в министерстве.

1 марта также состоялась беседа Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, которые наносятся, несмотря на заявленную Тегераном готовность к диалогу.

Министры подчеркнули, что такие действия грубо нарушают нормы международного права и принципы Устава ООН, а также ведут к дестабилизации ситуации в регионе.