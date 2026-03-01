Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
Обложка © ТАСС / HECTOR RETAMAL / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Объёдиненных Арабских Эмиратов Бен Заидом. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне военной эскалации.
«Главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации в регионе, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива», — указали в министерстве.
1 марта также состоялась беседа Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, которые наносятся, несмотря на заявленную Тегераном готовность к диалогу.
Министры подчеркнули, что такие действия грубо нарушают нормы международного права и принципы Устава ООН, а также ведут к дестабилизации ситуации в регионе.
Напомним, вооружённые силы Ирана наносят ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Цели находятся в том числе на территории сопредельных государств — ОАЭ, Бахрейна, Омана и прочих. В Дубае, например, целый день гремят взрывы. Большинство ракет и беспилотников перехвачены системами ПВО, на месте падения обломков фиксируют разрушения. Известно как минимум об одной жертве, есть пострадавшие. Известно об уничтожении нескольких ракет над портом Jebel Ali. Один из осколков упал на судно с российскими моряками. Life.ru показывал видео с большим обломком.
